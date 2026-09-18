Continúa campaña por la Restitución de la Libertad de Expresión en Venezuela

El Tiempo es uno de los medios de comunicación que suscribe el Manifiesto por la Restitución de la Libertad de Expresión, en función de alzar la voz para que la libertad de expresión sea una realidad en Venezuela.

Tras la difusión del Manifiesto por la Restitución de la Libertad de Expresión, en el que 63 organizaciones, 39 medios y 166 personalidades plantearon medidas para la recuperación de este derecho, se desbloquearon 17 dominios y se cerró de la causa judicial contra el defensor de Derechos Humanos Carlos Correa.

Sin embargo, el movimiento continúa exigiendo acciones concretas en función del pleno restablecimiento de la libertad fundamental.

De acuerdo a los reportes de VE sin Filtro, continúan bloqueados 188 dominios, 79 de ellos correspondientes a portales informativos.

El informe oficial sugiere que el restablecimiento pleno de la libertad de expresión "requiere el desmontaje de todo el aparato de censura".

Anuncio de Conatel

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales de alcance nacional e internacional.

De acuerdo con el sitio web del ente regulador, este giró la notificación técnica a las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) operativas en el país para que habiliten los dominios de estos portales informativos en sus infraestructuras.

La medida, según indicó la institución, tiene como objetivo garantizar nuevamente la disponibilidad directa de estos espacios informativos en las redes de telecomunicaciones venezolanas.

Manifiesto

El manifiesto unió a medios, periodistas, comunicadores, ciudadanos y organizaciones de derechos humanos con el fin de garantizar "de manera inmediata y plena el derecho a informar, opinar y expresarse libremente en Venezuela".

Con él, se exige el cese a la persecución y el inicio de la libertad plena, el levantamiento inmediato de los bloqueos digitales, el desmantelamiento de la censura, la transformación estructural de Conatel y el fin del uso político de los medios públicos.

Caracas / Redacción web