Chavismo y oposición avanzan en el segundo ciclo del diálogo, centrado en libertades políticas y reforma judicial

El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición continuaron este viernes 18 de septiembre de 2026 el segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos para la transición política del país. Las conversaciones, que comenzaron el jueves, se desarrollan en el hotel Meliá Caracas, con acceso restringido para la prensa y sin declaraciones previstas ante los medios.

La delegación del chavismo está encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras que la representación opositora es liderada por la exdiputada Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. En esta segunda ronda se espera que ambas partes alcancen acuerdos sobre garantías civiles y políticas, libertad de expresión y la continuación del tema judicial abordado en el primer ciclo.

Como parte de estos avances, la delegación opositora informó este viernes el inicio formal del "procedimiento para la designación de todos los magistrados" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que calificó como "un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia" venezolano.

Un paso institucional que abre una nueva etapa para el #TSJ en #Venezuela. 🇻🇪



La publicación de la reforma en la #GacetaOficial Extraordinaria N.º 7.074 activa el proceso para la designación de nuevos #Magistrados. pic.twitter.com/gK7SWaU7Oq — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 18, 2026

El primer ciclo de negociaciones se celebró entre el 6 y el 12 de agosto y culminó con dos acuerdos: uno orientado a la renovación completa del TSJ, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y otro centrado en la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositados en el Banco de Inglaterra, destinados a atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. El 1 de septiembre, el Parlamento de mayoría chavista ya había modificado la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el comité encargado de seleccionar a los candidatos a magistrados, incorporando una mayor participación de la sociedad civil.

De forma paralela a las deliberaciones políticas, ambas delegaciones afinan los detalles del mecanismo acordado para transferir las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV), valoradas en aproximadamente 4.000 millones de dólares, desde el Banco de Inglaterra hacia la Reserva Federal de Estados Unidos.

El proceso también ha recibido respaldo internacional: esta semana, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, indicó ante el Parlamento de Londres que el Reino Unido acogió con "satisfacción" las conversaciones lideradas por Rodríguez y Figuera, en el marco de una actualización sobre las relaciones diplomáticas con Venezuela, bajo la cual el Reino Unido decidió nombrar un embajador en el país.

Adicionalmente, este viernes la delegación chavista se reunió en Caracas con representantes de Human Rights Watch (HRW), organización que ha documentado denuncias de represión y cuestionado la situación de derechos humanos en el país.

Pese a los avances reportados, el proceso continúa generando lecturas encontradas: mientras algunos sectores del entorno internacional lo consideran un canal fundamental para preservar la vía diplomática, buena parte de la opinión pública venezolana mantiene una postura cautelosa, luego de ciclos previos de conversación que no siempre se tradujeron en mejoras concretas de la calidad de vida o la institucionalidad del país.

Este viernes también se sumaron exigencias de organizaciones como la ONG Provea a la mesa de negociación, en el marco de las presiones que distintos sectores de derechos humanos mantienen sobre el proceso.

Caracas / Redacción Web