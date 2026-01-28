Carupaneros disfrutaron de la primera caravana oficial del Carnaval 2026

Carúpano, en el estado Sucre, vivió este martes su primer evento del Carnaval 2026, con la caravana oficial y la salida de las candidatas y mini candidatas al reinado de las fiestas.

La calle Juncal, por donde circula desfile de forma oficial, se llenó de espectadores, ansiosos por presenciar un adelanto de los festejos, que se tradujo en la salida de comparsas, carrozas y por supuesto, las esperadas aspirantes: cuatro muchachas y cuatro niñas, que competirán por la corona de esta edición.

Ángel Toussaint, coordinador de la Junta de Carnaval, señaló que existe una gran expectativa en torno al evento, que este año celebra su edición 61 y adelantó que están trabajando para cubrir lo que espera la gente.

Agregó que se trata de una actividad que impulsa la economía local y en específico, al sector turismo, de allí su importancia. “Invitamos a los carupaneros y a los venezolanos, a acudir, durante los cinco días del Carnaval de Carúpano”.

Sobre la programación, solo adelantó que será muy nutrida, que arrancará el 7 de febrero con la presentación a los medios de las candidatas, el 13 la elección y coronación de la reina, el sábado 14 arrancan los desfiles con el Carnaval escolar y el domingo 15, habrá la carrera de los autos locos, presentaciones culturales y en la tarde el desfile del Carnaval tradicional.

La programación seguirá los días lunes y cerrará el martes. No mencionó el cartel de artistas ni si habrá bailes programados para los cinco días.

Tradición

Mirtha Rodríguez, acudió desde Guayacán con sus hijos a presenciar el desfile y dijo que ya se trata de una tradición.

La espectadora pidió a las autoridades que no permitan que se embochinche la fiesta, por las dos peleas callejeras que se presentaron durante el desfile y que generó la detención de al menos dos personas. “Hubo los problemas y no había ni un policía”.

Sin embargo, el coordinador de la festividad, Ángel Toussaint, remarcó que cuentan con un dispositivo, en el cual están presentes todos los cuerpos de seguridad. “Contamos con todos los cuerpos de seguridad, que están garantizando la tranquilidad de propios y visitantes”, dijo.

Luis Martínez, de Playa Grande, también se sumó a las voces de alegría. “Esto es Carúpano, la gente defiende su Carnaval”, señaló.

Sucre / Corresponsalía Carúpano