Anuncian nuevas acciones para recuperar los espacios de la UDO en Cumaná

Recuperar los espacios de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Sucre, representa un paso importante para mejorar las condiciones en las que estudiantes, profesores y trabajadores desarrollan sus actividades en Cumaná. Tras los daños ocasionados por el vandalismo y el deterioro de sus instalaciones, la casa de estudios continúa en un proceso de recuperación que todavía plantea nuevos desafíos.

Entre las acciones previstas se encuentra la impermeabilización del edificio administrativo, cuyos trabajos ya comenzaron, según informó la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo. La mandataria también anunció la próxima instalación de cámaras de seguridad en el recinto, una medida solicitada por los estudiantes ante los robos registrados en las instalaciones.

De acuerdo con Carrillo, los equipos serán administrados por la propia universidad y contarán con el respaldo de los organismos de seguridad. La iniciativa busca contribuir a la protección de los espacios y brindar mayores condiciones de resguardo a quienes hacen vida en la institución.

Un proyecto para recuperar la casa de estudios

La gobernadora aseguró que próximamente será presentado un proyecto macro para la rehabilitación de la UDO en Cumaná. Aunque no precisó los detalles de las obras, el cronograma de ejecución ni los recursos previstos, señaló que las autoridades regionales se preparan para reunirse con representantes universitarios y avanzar en la planificación de nuevas intervenciones.

Carrillo recordó que antes del doble evento sísmico del 24 de junio existían planes de mayor alcance para la universidad, pero que la emergencia obligó a redirigir esfuerzos hacia otras prioridades. Ahora, indicó, se busca retomar las gestiones para impulsar la recuperación de la institución.

El desafío de mantener los espacios recuperados

Más allá de las obras de infraestructura, la conservación de las áreas rehabilitadas constituye otro de los retos para la comunidad universitaria. Carrillo llamó a estudiantes y trabajadores a cuidar las instalaciones y planteó que la recuperación de la UDO requiere la participación de distintos sectores de la sociedad.

La universidad es un espacio fundamental para la formación profesional de jóvenes sucrenses y para el desarrollo de la región. Por ello, mejorar sus condiciones físicas y de seguridad resulta clave para que la comunidad pueda continuar sus actividades en instalaciones adecuadas.

La presentación del proyecto macro podría abrir una nueva etapa en este proceso. Sin embargo, la recuperación integral de la sede dependerá de que las acciones anunciadas se traduzcan en obras concretas y sostenidas que respondan a las necesidades de quienes estudian y trabajan en la UDO.

Cumaná / Lino Castañeda